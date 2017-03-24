 Hırvatistan, Ukrayna'yı tek golle yıktı – Fotomaç – 24 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Hırvatistan, Ukrayna'yı tek golle yıktı

    Hırvatistan, Ukrayna'yı tek golle yıktı

    A Milli Takımımızın da yer aldığı 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda zirvede yer alan Hırvatistan, grubun yenilgisiz takımlarından Ukrayna'yı 1-0 mağlup etti.

    2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 5. hafta mücadelesinde Hırvatistan sahasında Ukrayna'yı konuk etti.

    İlk yarım saati golsüz eşitlikle geçilen maçın 38. dakikasında sahneye çıkan Kalinic, takımını öne geçirdi ve ilk yarı Hırvatistan'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

    Kardemir Karabükspor forması giyen Yevhen Seleznyov, 59. dakikada Kravets'in yerine saha ya sürülürken, mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Hırvatistan, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    Grupta peş peşe 4. galibiyetini alan ve puanını 13'e çıkaran Hırvatistan, liderliğini sürdürdü. Gruptaki ilk yenilgisini alan ve 8 puanda kalan Ukrayna ise averajla A Milli Takımımızın önünde 3. sırada yer aldı.

    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:39
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hırvatistan, Ukrayna'yı tek golle yıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.