Hırvatistan, Ukrayna'yı tek golle yıktı
A Milli Takımımızın da yer aldığı 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda zirvede yer alan Hırvatistan, grubun yenilgisiz takımlarından Ukrayna'yı 1-0 mağlup etti.
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 5. hafta mücadelesinde Hırvatistan sahasında Ukrayna'yı konuk etti.
İlk yarım saati golsüz eşitlikle geçilen maçın 38. dakikasında sahneye çıkan Kalinic, takımını öne geçirdi ve ilk yarı Hırvatistan'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Kardemir Karabükspor forması giyen Yevhen Seleznyov, 59. dakikada Kravets'in yerine saha ya sürülürken, mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Hırvatistan, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Grupta peş peşe 4. galibiyetini alan ve puanını 13'e çıkaran Hırvatistan, liderliğini sürdürdü. Gruptaki ilk yenilgisini alan ve 8 puanda kalan Ukrayna ise averajla A Milli Takımımızın önünde 3. sırada yer aldı.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:39
- Ekici’ye 1 milyon euro imza parası
Toplam 41
Yorum
Vatandaş Doğrusözlü Fenere verdiği söz tamamen duygusalmış(!!!) demekki. Aziz Yıldırım sonra battık yabancı futbolcu kısıtlaması gelsin diye ağlama ama.
- Milli 'Cenk'aver
Toplam 7
Yorum
vasat futbol 2 tane sans golunden baska,bir sey yapmadik, zayif finlandiya bile bizi ezdi, bu futbolla ukrayna ve hirvatistan bizi ezer gecer!!!!!!!
- G.Saray'da mali kongre yarın yapılacak
Toplam 9
Yorum
FUITBOL USA OZBEKLERIN ESERLERI: OTELIN INSAATI DURDU, SAMIYON TAKIMIN EN IYI OYUNCULARI SATILDI, RIVA FLORYA GITTI.AVRUPA HAYAL SEYIRCI VE SPANSOR YOK.
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