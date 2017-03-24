Haydi Türkiyem tam zamanı!
A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası yolunda Finlandiya ile karşılaşıyor, kalpler Türkiye’nin zaferi için atıyor
A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Finlandiya'yı ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayan ay-yıldızlı ekibimizin I Grubu'ndaki 5. maçı TV8'den yayınlanıyor. Grupta yeniden iddialı bir konuma gelebilmek için mutlaka kazanmamız gereken bu karşılaşmanın hazırlıkları dün yapılan idmanla tamamlandı. Ay-yıldızlı temsilcimiz, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yaptı. Antrenman öncesinde tüm takım biraraya gelerek basın mensuplarına poz verdi. Ay-yıldızlı ekibimizde morallerin yerinde olduğu gözlendi.
ANTALYA ARENA'DA KİMSEYE GEÇİT YOK
A Milli Takımımız, Antalya Arena'da toplam dört maça çıkarken üç galibiyet, bir beraberlik elde etti. Kosova karşısında 2-0, İsveç önünde 2-1, Karadağ karşısında 1-0 kazanan A Milli Takım, Rusya ile 0-0 berabere kalmıştı. Bu arada, maçın biletleri tükendi. Maç öncesi 33 bin kişiye ay-yıldızlı bayrak dağıtılacak.
ZORLU FiKSTÜR
Fatih Terim ve öğrencilerinin bugün 3 puanı alması fikstürün geleceği açısından da önemli. Çünkü ay-yıldızlıları iki zorlu deplasman bekliyor. Finlandiya'nın ardından 11 Haziran'da Kosova, 2 Eylül'de de zirve yolunda en güçlü rakiplerden biri Ukrayna ile deplasmanda karşılaşacağız.
GRUPTAKİ DİĞER KRİTİK MAÇLAR 22.45'te
Grubun 10 puanlı lideri Hırvatistan, bugün 8 puanla ikinci sırada yer alan Ukrayna'yı konuk edecek. Buradan çıkacak beraberlik ya da Hırvatistan galibiyeti, Türkiye'nin gruptaki seyri açısından önemli. Eğer A Milliler, Finlandiya'yı mağlup ederse, saat 22.45'te başlayacak maçta Hırvatistan'ın Ukrayna'yı yenmesini bekleyecek. Hırvatistan galip gelirse, Türkiye ile Ukrayna puanlarını eşitlemiş olacak. Grubun bir diğer maçında 7 puanlı İzlanda 22.45'te Kosova'yı ağırlayacak. İzlanda maçın favorisi olduğu için Türkiye'nin mutlak 3 puana ihtiyacı var.
ANTALYA ARENA'DA KİMSEYE GEÇİT YOK
A Milli Takımımız, Antalya Arena'da toplam dört maça çıkarken üç galibiyet, bir beraberlik elde etti. Kosova karşısında 2-0, İsveç önünde 2-1, Karadağ karşısında 1-0 kazanan A Milli Takım, Rusya ile 0-0 berabere kalmıştı. Bu arada, maçın biletleri tükendi. Maç öncesi 33 bin kişiye ay-yıldızlı bayrak dağıtılacak.
ZORLU FiKSTÜR
Fatih Terim ve öğrencilerinin bugün 3 puanı alması fikstürün geleceği açısından da önemli. Çünkü ay-yıldızlıları iki zorlu deplasman bekliyor. Finlandiya'nın ardından 11 Haziran'da Kosova, 2 Eylül'de de zirve yolunda en güçlü rakiplerden biri Ukrayna ile deplasmanda karşılaşacağız.
GRUPTAKİ DİĞER KRİTİK MAÇLAR 22.45'te
Grubun 10 puanlı lideri Hırvatistan, bugün 8 puanla ikinci sırada yer alan Ukrayna'yı konuk edecek. Buradan çıkacak beraberlik ya da Hırvatistan galibiyeti, Türkiye'nin gruptaki seyri açısından önemli. Eğer A Milliler, Finlandiya'yı mağlup ederse, saat 22.45'te başlayacak maçta Hırvatistan'ın Ukrayna'yı yenmesini bekleyecek. Hırvatistan galip gelirse, Türkiye ile Ukrayna puanlarını eşitlemiş olacak. Grubun bir diğer maçında 7 puanlı İzlanda 22.45'te Kosova'yı ağırlayacak. İzlanda maçın favorisi olduğu için Türkiye'nin mutlak 3 puana ihtiyacı var.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Türkiye - Finlandiya | 20.00
Toplam 2
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Fenerbahçe Cenk Tosun yerine Enes Ünal'ı tervih ederdim. Cenk formsuz.
- UEFA Aboubakar'a verdiği cezayı açıkladı
Toplam 9
Yorum
Siyah-Beyaz1903 olan oldu artik belkide böylesi daha iyi oldu deyip önümüze bakalim.
- Mas: Türkiye muhteşem
Toplam 18
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ERAY TS TS taraftarı İstanbul'daki stadları doldurur da senin o dediğini asla yapamazsınız. 2 bin kişilik misafir tribün size fazla bile kalıyor.
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