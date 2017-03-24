 Haydi Türkiyem tam zamanı! – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Haydi Türkiyem tam zamanı!

    Haydi Türkiyem tam zamanı!

    A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası yolunda bugün saat 20.00’de Finlandiya ile karşılaşacak. Kalpler Türkiye’nin zaferi için atacak

    Antalya Stadı'nda bu akşam tarihi günlerden biri yaşanacak. A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Finlandiya'yı ağırlayacak. Ay-yıldızlı ekibimizin I Grubu'ndaki 5. maçı saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den yayınlanacak. Grupta yeniden iddialı bir konuma gelebilmek için mutlaka kazanmamız gereken bu karşılaşmanın hazırlıkları dün yapılan idmanla tamamlandı. Ay-yıldızlı temsilcimiz, teknik direktör yönetiminde taktik çalışma yaptı. Antrenman öncesinde tüm takım biraraya gelerek basın mensuplarına poz verdi. Ay-yıldızlı ekibimizde morallerin yerinde olduğu gözlendi.

    TERİM, FİNLANDİYA MAÇI 11'İNİ BELİRLEDİ
    Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Finlandiya maçında sahaya süreceği 11'i belirledi. Dün akşam yapılan antrenmanda kalede Volkan Babacan, defansta Gökhan Gönül, Ömer Toprak, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, orta sahada Emre Mor, Selçuk İnan, Oğuzhan Özyakup, Arda Turan, Volkan Şen, forvette ise Cenk Tosun'u oynatmıştı. Terim, çift kalenin ikinci yarısında ise Volkan Şen yerine Enes Ünal'ı forvete alarak hücum hattını ikiledi.

    ANTALYA ARENA'DA KİMSEYE GEÇİT YOK
    A Milli Takımımız, Antalya Arena'da toplam dört maça çıkarken üç galibiyet, bir beraberlik elde etti. Kosova karşısında 2-0, İsveç önünde 2-1, Karadağ karşısında 1-0 kazanan A Milli Takım, Rusya ile 0-0 berabere kalmıştı. Bu arada, maçın biletleri tükendi. Maç öncesi 33 bin kişiye ay-yıldızlı bayrak dağıtılacak.

    ZORLU FiKSTÜR
    Fatih Terim ve öğrencilerinin bugün 3 puanı alması fikstürün geleceği açısından da önemli. Çünkü ay-yıldızlıları iki zorlu deplasman bekliyor. Finlandiya'nın ardından 11 Haziran'da Kosova, 2 Eylül'de de zirve yolunda en güçlü rakiplerden biri Ukrayna ile deplasmanda karşılaşacağız.

    GRUPTAKİ DİĞER KRİTİK MAÇLAR 22.45'te
    Grubun 10 puanlı lideri Hırvatistan, bugün 8 puanla ikinci sırada yer alan Ukrayna'yı konuk edecek. Buradan çıkacak beraberlik ya da Hırvatistan galibiyeti, Türkiye'nin gruptaki seyri açısından önemli. Eğer A Milliler, Finlandiya'yı mağlup ederse, saat 22.45'te başlayacak maçta Hırvatistan'ın Ukrayna'yı yenmesini bekleyecek. Hırvatistan galip gelirse, Türkiye ile Ukrayna puanlarını eşitlemiş olacak. Grubun bir diğer maçında 7 puanlı İzlanda 22.45'te Kosova'yı ağırlayacak. İzlanda maçın favorisi olduğu için Türkiye'nin mutlak 3 puana ihtiyacı var.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:45
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