Eski havamızı bulduk

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın Antalya'da karşılaşacağı Finlandiya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Milli takımın hazırlıklarını sürdürdüğü Serik İlçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki Regnum Carya Golf & Spa Resort Otel'de düzenlenen toplantıya Trabzonsporlu Olcay Şahan, Fenerbahçeli İsmail Köybaşı ve Kayserispor'da forma giyen Deniz Türüç de katıldı.



Fatih Terim'in açıklamaları öncesi sorunları yanıtlayan İsmail Köybaşı, yapmaları gereken şeyin forma verildiğinde en iyisini yapmak olduğunu belirterek, İçinde bulunduğumuz durum gayet iyi, önümüzdeki maçlarda daha da iyi hale getirebiliriz. Yarın ki maç çok önemli, bunun bilincindeyiz. Devamlı turlara katılabilen bir takım olmayı hedefliyoruz. İzlanda mağlubiyeti dışında durumumuz iyi dedi.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'DAKİ OLCAY AYNIDIR

Olcay Şahan ise Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transferinin ani geliştiğini söyledi. Olcay Şahan, Beşiktaş ve Trabzonspor'daki Olcay aynıdır. Her zaman elimden geldiğinin en iyisini yaparım diye konuştu.



İlk kez milli takıma çağırılan Deniz Türüç ise takımıyla iyi bir çıkış yakaladığını kaydetti. Türüç, Arda Turan ve Selçuk İnan gibi sürekli milli takıma gelmek istiyorum. Bir başka hedefim de takımım Kayserispor'u Süper Lig'de tutmak istiyorum dedi.



"SAKİN BİR ORTAMDA OYNAYCAĞIZ"



Fatih Terim ise sakin bir ortamda Finlandiya maçını oynayacaklarını belirterek, Finlandiya'nın kaybettiği maçlara bakıldığında organize bir şekilde iyi defans yaptığını söyledi. Elemelerde alacakları 11 puanın kendilerini ikinci sıraya taşıyacağını belirten Terim, "Yarınki maçta Antalya seyircisi ile birlikte arzulayan bir milli takım bekliyorum. Kazanıldığında ve kaybedildiğinde ne olabileceği konusunda oyuncularımız bilinçli. Ümit ediyorum iyi 3 puan alırız. Genel felsefesinde kazanmayı ön plana alan bir takım olacağız. Sahada numaraların çok fazla önemi yoktur. Herkes bir şablonda oynar ama önemli olan felsefedir" dedi.

'KULÜP FORMASINI ÇIKARIN'

Milli takıma yeni oyuncular getirmek zorunda olduğunu dile getiren Fatih Terim, "Formda oyuncularımız da var. Dışarıda da birkaç oyuncu var kafamda. Şans veremediğim oyuncularıma Moldova maçında şans vermek istiyorum" dedi.



Milli Takım'da final yapan oyuncuları eskiden yaptığı gibi ödüllendirmeyi istediğini de aktaran Terim, "Milli takımda tek renk var. Bizdeki sıkıntı rakip taraftar bir başkasına bağırıyor. Öteki benden niye yok diye bozuk atıyor. Son zamanlarda Konya ve Antalya'da belirli bir milli takım taraftarı oluşturduk. İstanbul'da da oynayacağız. Herkese ricamızı kulüp formasını çıkarıp takımını alkışlamasıdır. Sakin olabilirsek bu değerlerin kıymetini daha iyi bilebiliriz" şeklinde konuştu.

'SİZ BİZİM KAHRAMANIMIZSINIZ'

Fiorentina Kulübü'nün davetiyle gittiği İtalya'da çok büyük gurur duyduğunu anlatan Terim, "Bana gelen davet mektubunda o kadar güzel, kibar, samimi, ifadeler kullanılmıştı ki… Siz bizim kahramanız gibi cümleler kullanılmıştı. Samimi sevgi bir başka oluyor. Bir Türkün İtalya'da antrenörlük yapması kolay değildi. Fiorentina benim için başka bir şey" dedi.

Türkiye'de çok yetenekli teknik direktörler olduğunu da anlatan Terim, kendisinden daha kabiliyetli hocalar olduğunu aktardı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN İSTİKRARSIZLIĞI

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istikrarlı gitmemesinin milli takım için önemli olduğunu dile getiren Terim, "Ama her takımımız istikrarlı gitmeyebilir. Önemli olan Avrupa'da istikrarlı gitmek. Şubat ayında Avrupa kupalarına 3 takımla girebildik. Beşiktaş iyi gidiyor. Bunlar olacak. Keşke hep beraber bütün takımlar devam edebilseydi. Bu bize de iyi yansıyacaktır" dedi.

YALNIZ DEĞİLİM

Bir gazetecinin "Yalnız mısınız sorusuna ise Terim, "Yalnız mıyım, hayır. Kapı gibi bir ailem var. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Zaman zaman yalnız hissedebilir insanlar ama ben dost da biriktirdim. Allah'a şükür yalnız değilim" diye cevap verdi.

TÜRKİYE'NİN 2024 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU ADAYLIĞI

Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi olma adaylığını da değerlendiren Terim, şunları söyledi

"Umarım ev sahibi biz oluruz ve şampiyonaya direk gideriz. Buna layık bir ülkeyiz. Bizde hiç aktivite yokken 30 arena stadyum projesi oldu. 10'a yakını hayata geçti. Bu çok büyük bir avantaj. Bu statlar bizim şampiyonaya hazır olduğumuzu gösterir. Şampiyonalarda ev sahibi olmak ekonomik ve politik nedenlere bağlı. Bu konuda sadece Almanya rakibimiz. Herhalde Almanya'ya verilirse de kimse yadırgamaz. Değişik bir ülke ve hiç yapmayan bir ülkeye vermek daha güzeldir."

YABANCI OYUNCU KURALI



Fatih Terim, Milli Takım Teknik Direktörü olarak yabancı futbolcu serbestliğini federasyona teklif ettiğini söyledi. Yasaklardan arınarak yabancı kuralının kaldırılmasını istediğini belirten Terim, şöyle konuştu

"Ben yabancı kuralı yasağını kalkmasını istiyorum. Biz çok büyük bir araştırma yaptık. Yönetim kuruluna sunum yaparken her türlü şartı inceledik. Dünyadaki bütün uygulamalara baktık. Yabancı sayısında şartlı sınırsız uygulama bunun adı. Futbolun marka değerini artırmak istedik. Gelinen noktada serbest yabancının katkısı yok mudur Bizim sistemimizde 14 Türk mecburi, 14 yabancı serbest. Ben bundan korkmadım, 18 kulübün temsil edildiği ortamda ben sunum yaptım ve alkışlandım. Avrupa liglerinde hepsi serbest. İspanya hem dünya ve Avrupa şampiyonu değil mi Biz Türk futbolcusunun dışarı gitmesini istiyoruz. Bu milli takıma tesir etmez. Biz bu kuralı açıklarken 4 sene dedik. Kurallar hemen uygulanıp kaldırılamaz. Hiç adil oynamıyoruz Avrupa kupalarında.

"ALLAH KANUNLARI DEĞİŞMEZ"



Yabancı kuralının Türk oyuncular için yapıldığına inandığını belirten Fatih Terim, "Biz 14 Türk'ü korumak için yapıyoruz. 14'ün içinde 7 Türk mecburiyeti var. 18'lik takımın içinde mutlaka Türk kaleci zorunluluğu var. Porto'da yüzde 60 yabancı oynuyor. Ama yine de fabrika gibi futbolcu yetişiyor. Bu bir felsefe, altyapıya önem vereceksiniz. Yabancı kuralı size mani değil. Öyle bir mani olsa ben niye isteyeyim. Çok ince eleyip sık dokuduk. Herkesle yarışabilecek bir ortama geldik. Avrupa'daki üst düzey kulüpler ne uyguluyorsa biz bunu getirdik. Açık bir yüreklilikle bu kuralın kalkmasını istiyorum. Türk futbolcusunun kılına dokunmak ister miyim Onlarda bu yarışmanın içinde olmalı. Ben serbest olsun dedim. Allah kanunları değişmez insan kanunları değişir."

BURAK YILMAZ'IN AMELİYATI

Çin'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın ameliyat olmasının kendisine haber verilip verilmediğinin sorulması üzerine Terim, "Önceki akşam Burak'ın ameliyatını doktorumuza haber verdi. Ama onu ben haber vermedi gibi düşünmüyorum. Oynamayı çok seven bir futbolcu. Ameliyat ona da sürpriz olmuştur. Ben haber vermeyeyim dememiştir, sanmıyorum. Hiç görüşmedim bu konuda. O iğne olup oynarım diye düşünmüştür ama ameliyat onun için sürpriz olmuştur" dedi.

"20 MAÇTA 2 KEZ KAYBETTİĞİMİZ İÇİN..."

Fatih Terim, hep hücum futbolu oynattığını belirtirken, "Rakiplerimiz kendi aralarında neler yapacağız. Hırvatistan ve İzlanda deplasmanları ile başladık, mantık olarak kağıt üstünde deplasmanda İzlanda'ya kaybımızı normal karşılayabiliriz ama Ukrayna bizim için hesapta yoktu. 20 maçta 2 kez kaybeden bir takım olarak sanırım ondan dolayı bir infial oldu. Oyun olarak da numaraların fazla bir önemi yok, muhakkak bir şablon içerisinde herkes oynar ama oyun anlayışı ve felsefenin geçerli olduğunu düşünüyorum. Ben tercihimi 90'lı yıllarda yaptım; hücum" ifadelerini kullandı.

"HAVAMIZI BULDUK"

Finlandiya maçında oynayacak 11 için konuşan deneyimli hoca, "Finlandiya maçına çıkacak kadroyu tabii ki kararlaştırdım. Moldova maçını oynatma sebebim, diğer arkadaşlarımızı da görmek istiyorum. Bir gerçek var; yeni oyuncular bulmak zorundayız. Dışarıda kalan bir kaç oyuncu var. Bazı oyunculara belki Finlandiya karşısında şans veremem ama Moldova karşısında oynayacaklar. Formda oyuncularımız var, bunları değerlendirmek istiyoruz. Basın seyrettiği zaman antrenmanı sürekli aynı 11 ile oynamamak gerekiyor. Antrenmanlarda çok istekli bir takım var, eski havamızı bulduk diyebilirim" diye konuştu.