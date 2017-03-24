Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Türkiye-Finlandiya maçı öncesinde Milli Takımın soyunma odasını ziyaret etti.





Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i kapıda karşıladı.

Erdoğan soyunma odasında son hazırlıklarını yapan millilerle tek tek tokalaşıp başarılar dilerken, "Allahtan ayaklarınıza güç" diliyorum ifadelerini kullandı.