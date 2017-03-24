 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    'dan büyük sürpriz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz

    A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yaptığı Finlandiya maçını da izledi.

    , Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Türkiye-Finlandiya maçı öncesinde Milli Takımın soyunma odasını ziyaret etti.

    Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i kapıda karşıladı.

    Erdoğan soyunma odasında son hazırlıklarını yapan millilerle tek tek tokalaşıp başarılar dilerken, "Allahtan ayaklarınıza güç" diliyorum ifadelerini kullandı.

    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:11
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