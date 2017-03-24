Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yaptığı Finlandiya maçını Cumhurbaşkanı Erdoğan da izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Türkiye-Finlandiya maçı öncesinde Milli Takımın soyunma odasını ziyaret etti.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i kapıda karşıladı.
Erdoğan soyunma odasında son hazırlıklarını yapan millilerle tek tek tokalaşıp başarılar dilerken, "Allahtan ayaklarınıza güç" diliyorum ifadelerini kullandı.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:11
- Telles’ten mesaj
Toplam 5
Yorum
GS BAŞKAN VAR BAŞKAN VAR BEŞİKTAŞ ZİRVE YAPTI UZAYA ÇIKTI DİBE ÇÖKTÜK ALLAHTAN AYSAL MUSLERA BURUMAYI SINAYDERİ ALMIIŞ VİZYON SIFIR
- PAOK alarmı!
Toplam 8
Yorum
evet 2. ribery vakası
- Tudor mührü
Toplam 11
Yorum
hoca hoca iyide hocanın istediği hızlı oyuncu yok takım yaşlı veya koşan oyuncu yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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