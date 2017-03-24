Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Finlandiya maçında 2 gol atarak maçın kahramanı olan Cenk Tosun, maçın ardından yaptığı açıklamada maçtan önce Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in golü attıktan sonra kendisine gelmesini istediğini söyleyerek, “Hocam gerçekten çok güveniyor bana. Maçtan önce de golünü at bana gel dedi. Ben de golü attıktan sonra yanına gittim. Teşekkür ettim kendisine” dedi.
"Antalya Stadyumu şanslı stadyum"
Geçen sene 24 Martta Antalya'da oynanan İsveç maçında da 2 gol attığı sorulan golcü oyuncu Tosun, "Şanslı günüm diyebilirim 24 Mart. Antalya Stadyumu da şanslı stadyum. 5 golümün 4'ünü burada atmışım. Buraya gelip bizi destekleyen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
"Takımıma faydalı olabildiğim kadar faydalı olacağım"
Oynadığı bütün kategorilerde gol atıldığı sorulan Cenk Tosun, "Takıma faydalı olmak için elimden geleni yapıyorum. Çok çalışıyorum. Bunun meyvelerini de bu sene alıyorum diyebilirim. Bu tabii ki yeterli değil, daha da çok çalışmam lazım. Benim işim gol atmak, atabildiğim kadar atacağım. Takımıma faydalı olabildiğim kadar faydalı olacağım. Ondan sonrasını da göreceğiz" şeklinde cevapladı.
"Hafif bir sakatlık oldu. çok önemli değil"
Maç içerisinde yaşadığı sakatlık hakkında da konuşan milli oyuncu Tosun, "Hava topunda rakip oyuncunun dizi geldi arka adaleme. Hafif bir sertleşme oldu. Devre arasında buz ve streç yapıp devam ettim. Hafif bir sertleşme var ama bir iki güne çözülecek bir şey. Çok önemli bir şey değil" dedi.
"Hocam gol at bana gel dedi"
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in kendisi için gol attıkça seviniyorum sorusuna milli yıldız Cenk Tosun şu şekilde cevap verdi:
"Hocam gerçekten çok güveniyor bana. Maçtan önce de golünü at bana gel dedi. Ben de golü attıktan sonra yanına gittim. Teşekkür ettim kendisine."
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:33
- Ekici’ye 1 milyon euro imza parası
Toplam 41
Yorum
Vatandaş Doğrusözlü Fenere verdiği söz tamamen duygusalmış(!!!) demekki. Aziz Yıldırım sonra battık yabancı futbolcu kısıtlaması gelsin diye ağlama ama.
- Milli 'Cenk'aver
Toplam 7
Yorum
vasat futbol 2 tane sans golunden baska,bir sey yapmadik, zayif finlandiya bile bizi ezdi, bu futbolla ukrayna ve hirvatistan bizi ezer gecer!!!!!!!
- G.Saray'da mali kongre yarın yapılacak
Toplam 9
Yorum
FUITBOL USA OZBEKLERIN ESERLERI: OTELIN INSAATI DURDU, SAMIYON TAKIMIN EN IYI OYUNCULARI SATILDI, RIVA FLORYA GITTI.AVRUPA HAYAL SEYIRCI VE SPANSOR YOK.
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