Tolgay Arslan'a Milli Takım müjdesi
Arjantinli Ezequiel Schelotto, daha önce İtalya A Milli Takım formasını giymesine rağmen FIFA’dan Arjantin için oynama iznini aldı. Bunun üzerine tüm gözler Tolgay Arslan’a çevrildi
Beşiktaş'ın genç yıldızı Tolgay Arslan'a, A Milli Takım yolu açılıyor... Arjantin'de doğan ancak İtalya Milli Takımı'nda forma giyen Ezequiel Schelotto, FIFA'dan Arjantin Milli Takımı'nda oynamak için izin aldı. Arjantin'de doğan, İtalyan kökenlere sahip Schelotto, kariyerinde 2010'dan 2015'e kadar İtalya'da çeşitli kulüplerde forma giydi. Cesena'da gösterdiği performansla İtalya U21'e seçilen yıldız oyuncu, Atalanta'daki zirve formuyla da İtalya Milli Takımı kadrosuna girdi. Cesare Prandelli tarafından 15 Ağustos 2012'deki İngiltere'ye karşı oynanan hazırlık maçının son 4 dakikasında oyuna alındı. O maçtan sonra bir daha İtalya Milli Takımı'nda görev alamayan Schelotto, Sporting Lizbon'da bu sezon gösterdiği parlak performansla Edgar Bauza tarafından Arjantin Milli Takımı'na çağrıldı. Daha önce İtalya Milli Takımı'nda görev aldığı için FIFA'ya başvuran Schelotto, oynama iznini aldı.
ALMANYA'YI SEÇMİŞTİ
Schelotto'nun oynama hakkını kazanması, Türkiye'den Tolgay Arslan'a da emsal hak oluşturacak. Tolgay Arslan, 2009'da U17 Türk Milli Takımı'nda forma giydikten sonra Almanya Futbol Federasyonu'ndan gelen teklifi değerlendirmiş ve 2012'de tercihini Almanya'dan yana kullanmıştı. 2012'de Türkiye'ye karşı oynanan maçta forma giyen Tolgay, ardından Türk Milli Takımı'na dönmek istese de FIFA kurallarına takılmıştı.
ALMANYA'YI SEÇMİŞTİ
Schelotto'nun oynama hakkını kazanması, Türkiye'den Tolgay Arslan'a da emsal hak oluşturacak. Tolgay Arslan, 2009'da U17 Türk Milli Takımı'nda forma giydikten sonra Almanya Futbol Federasyonu'ndan gelen teklifi değerlendirmiş ve 2012'de tercihini Almanya'dan yana kullanmıştı. 2012'de Türkiye'ye karşı oynanan maçta forma giyen Tolgay, ardından Türk Milli Takımı'na dönmek istese de FIFA kurallarına takılmıştı.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:14
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