Terim kadroda değişikliği seviyor
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, grup maçlarında forma giyen 11 ismi Finlandiya maçının kadrosuna çağırmadı. Terim, sakatlık ve ceza nedeniyle de Burak Yılmaz, Caner Erkin, Gökhan Töre, Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan yoksun kaldı.
Sakatlık ve ceza nedeniyle çağrılmayanlar var
Milli Takım kampında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan isimler de bulunuyor. Grup maçlarında forma giyen Burak Yılmaz, Caner Erkin, Gökhan Töre ve Serdar Aziz, sakatlıkları nedeniyle bu mücadelede kadroda bulunmuyor. FIFA tarafından 4 ay futboldan men edilen Hakan Çalhanoğlu da, bu nedenle kadroda yer almadı. Bu oyuncular dışında tam 11 farklı isim grup maçlarında kadroda yer alırken, Finlandiya mücadelesi için Terim tarafından aday kadroya çağrılmadı. Bu isimler şöyle: Muammer Yıldırım, Hasan Ali Kaldırım, Yalçın Ayhan, Tolga Ciğerci, Mehmet Batdal, Yasin Öztekin, Ozan Tufan, Mevlüt Erdinç, Hakan Balta, Ahmet Oğuz, Nuri Şahin.
2 isim ilk kez kadroda
Ligin özellikle ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla Kayserispor'un topladığı puanlarda büyük pay sahibi olan Deniz Türüç ve Gençlerbirliği'nin bu sezonki en önemli ismi olan Serdar Gürler, Fatih Terim tarafından Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi. Kayserispor'un bir başka önemli ismi Güray Vural da, uzun bir aradan sonra tekrar milli takıma davet edilen bir başka isim oldu.
A Milli Takım'ın yarın saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmanın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
KALECİ: Harun Tekin (Bursasor), Recep Kıvrak (Trabzonspor), Volkan Babacan (Başakşehir)
DEFANS: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Ahmet Çalık (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Güray Vural (Kayserispor), İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)
ORTA SAHA: Emre Mor (Borussia Dortmund), Serdar Gürler (Gençlerbirliği) , Arda Turan (Barcelona), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Çolak (Deportivo La Coruna), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Selçuk İnan (Galatasaray), Cengiz Ünder (Başakşehir), Olcay Şahan (Trabzonspor), Volkan Şen (Fenerbahçe)
FORVET: Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Twente), Yunus Mallı (Wolfsburg)
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:45
- Uyanık Milan!
Toplam 9
Yorum
ekstra taraftar adlı yorumcu sen ne zekisin ya çürüyorsun buralarda milan çok zeki kulüp olduğu için battı değil mi
- Mesut iddiası
Toplam 23
Yorum
gs 35 ml'a transfer olup yıllık 6 ml kazanacağına inanıyorsunuz da aykut'un oynatacağına mı inanmıyorsunuz
- Zenginler kulübünde!
Toplam 9
Yorum
....... BU FUTBOLCU TÜRKİYE DE ZENGİN OLACAĞIM EDASI İLE GS YA GELECEKSE HİÇ GELMESİN. BU ADAM GS DA BU DÜŞÜNCEDE İKEN FUTBOL OYNAMAZ. AYNI OYNAMIYA
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