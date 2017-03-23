Eski havamızı bulduk

Finlandiya maçını değerlendiren Terim, "Finlandiya karşısında zorlu bir maç olacak. Bu kez daha sakin bir ortamdayız. Finlandiya'nın belki 1 puanır var ama kaybettiği maçları iyi analiz etmek gerekir. Defansı organize şekilde iyi yapabilen bir takımla oynayacağız. Çok dikkat etmeliyiz, onların kayıpları bizim kadar olmayabilir. Oyuncularımızla konuşurken; önümüzdeki iki maçı 6 puanla geçersek; İzlanda ve Hırvatistan ile içerde oynayacağız. 11 puanının bizi ikinci sıralara taşıyacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki sezon da burada İzlanda, Hollanda ve Çek maçları gibi final maçları (EURO2016 örneği) bizleri bekliyor. İlk dakikadan itibaren isteyen, arzulayan bir milli takım bekliyorum. Kazandığı ve kaybettiği zaman neler olabileceğinin bilincindeyiz.Kaybettiğimiz puanları telafi edebilmek için bu maçı kazanmak zorundayız." dedi.

"20 MAÇTA 2 KEZ KAYBETTİĞİMİZ İÇİN..."

Fatih Terim, hep hücum futbolu oynattığını belirtirken, "Rakiplerimiz kendi aralarında neler yapacağız. Hırvatistan ve İzlanda deplasmanları ile başladık, mantık olarak kağıt üstünde deplasmanda İzlanda'ya kaybımızı normal karşılayabiliriz ama Ukrayna bizim için hesapta yoktu. 20 maçta 2 kez kaybeden bir takım olarak sanırım ondan dolayı bir infial oldu. Oyun olarak da numaraların fazla bir önemi yok, muhakkak bir şablon içerisinde herkes oynar ama oyun anlayışı ve felsefenin geçerli olduğunu düşünüyorum. Ben tercihimi 90'lı yıllarda yaptım; hücum" ifadelerini kullandı.

"HAVAMIZI BULDUK"

Finlandiya maçında oynayacak 11 için konuşan deneyimli hoca, "Finlandiya maçına çıkacak kadroyu tabii ki kararlaştırdım. Moldova maçını oynatma sebebim, diğer arkadaşlarımızı da görmek istiyorum. Bir gerçek var; yeni oyuncular bulmak zorundayız. Dışarıda kalan bir kaç oyuncu var. Bazı oyunculara belki Finlandiya karşısında şans veremem ama Moldova karşısında oynayacaklar. Formda oyuncularımız var, bunları değerlendirmek istiyoruz. Basın seyrettiği zaman antrenmanı sürekli aynı 11 ile oynamamak gerekiyor. Antrenmanlarda çok istekli bir takım var, eski havamızı bulduk diyebilirim" diye konuştu.



