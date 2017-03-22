Tek yol zafer!
Fatih Terim, Finlandiya'ya gözdağı verdi. “Bu takım Rusya’daki finallerde olacak” diyen A Milli Takım’ın hocası, “Finlandiya maçının önemini herkes biliyor. Kazanmaktan başka çaremiz yok” ifadelerini kullandı.
MİLLİLER HIZ KESMİYOR
Ay-Yıldızlı ekibimiz, Finlandiya ile cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Belek'te basına kapalı çalışan milli takım, taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdiği öğrenildi.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:43
- İstikrar abidesi Mas
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten çok kalite bir topçuymuş arjantinliler hep iyi çıkıyor
- Chedjou'dan ayrılık sinyali
Toplam 11
Yorum
kijhg yildiz derken? bence balta olarak duzeltmeniz lazim
- ''Adam gibi adam''
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı 5 yıl öncenin burağı değil, bize patlar güç futbolu azalmış biri değil, ceza sahasını karıştıracak, sırtı dönük oynayacak 2 yaşgeçmemiş lz
Tek yol zafer! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.