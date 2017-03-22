 Tek yol zafer! – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Tek yol zafer!

    Tek yol zafer!

    , Finlandiya'ya gözdağı verdi. “Bu takım Rusya’daki finallerde olacak” diyen ’ın hocası, “Finlandiya maçının önemini herkes biliyor. Kazanmaktan başka çaremiz yok” ifadelerini kullandı.

    Türkiye Futbol Direktörü , dünkü idman öncesi basın mensuplarına kısa ve net açıklamalarda bulundu. Antalya'da cuma günü oynanacak Finlandiya maçının hazırlıklarını en iyi şekilde sürdüreceklerini belirten Terim, "Ben, Rusya'daki Dünya Kupası'nda olmak istiyorum. Bu takımın orada olacağına da inanıyorum. Finlandiya maçının önemini anlatmama gerek yok. Çıkıp oynayacağız ve kazanacağız. Başka çaremiz de yok zaten. Her şeyi bir kenara bırakıp bu maça odaklanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Milli Takım'a ilk kez davet edilen Güray Vural, Deniz Türüç ve Serdar Gürler'in formayı hak ettiğini belirten Terim, "Bu kardeşlerimiz de istikrarlı performanslarının karşılığını alıyorlar. İnanıyorum ki, Milli Takım'a da katkı sağlayacaklardır" açıklamasında bulundu.



    MİLLİLER HIZ KESMİYOR
    Ay-Yıldızlı ekibimiz, Finlandiya ile cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Belek'te basına kapalı çalışan milli takım, taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdiği öğrenildi.

    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:43
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