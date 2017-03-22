Milli Takımlara yeni sponsor

Arçelik'in Türk Milli Takımlarına ana sponsor olduğu imza töreni Serik'e Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf & SPA Resort Otel'de düzenlendi. Törene, TFF Başkanı Demirören ve Ali Koç'un dışında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ve A Milli Takım futbolcuları katıldı.



ALİ KOÇ: ''47 MİLYON FUTBOLU TAKİP EDİYOR"



Toplantıda konuşan Ali Koç, "Bize göre Milli Takımımızı desteklemek; değerlerine sahip çıkıp heyecanla topyekün Milli Takımımızın başarılarına destek olmaktır. Sporun birleştirici tarafı, centilmenliği, birlik ve beraberliği perçinlemeli. Maalesef Milli Takım maçlarında dahi takımlarının formasıyla gidenler, ortak duyguyu yaşatmak için gelenler kavga ediyor. El ele, omuz omuza milli değerlerimiz tartışmasız bizleri bir arada tutar. Ülkemizde 47 milyon vatandaşımız futbolu takip ediyor. 47 milyon vatandaşımız takımlarını bizzat destekliyor. Genç nüfusumuz doğru yönlendirilip desteklenirse sporda da başarılı oluruz. Markaların spora desteği son derece fazla olur" dedi.



"GEÇ KALINMIŞ BİR ANLAŞMA"



Türkiye'nin dünya standartlarında başarıyı hedeflemesi gerektiğini vurgulayan Ali Koç, "Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman uzun vadeli politikalarla çok başarılar yakaladıklarını görüyoruz. Bizlerin, güçlü markaların spora vereceği destekle spordaki başarı gelir. Bugün burada Milli Takımlar ana sponsor anlaşması yapıyoruz. Arçelik olarak Milli Takıma destek veriyoruz. Arçelik bu topraklardan çıkıp bütün dünyaya hizmet veren bir firmadır. Grubumuz basketboldan golfe birçok spor dalına destek vermekte. Bu anlaşma geç kalınmış bir anlaşma. İnşallah uzun süre devam eder. Bayrağımızı gururla taşıyan Milli Takımımıza bu anlaşma hayırlı olsun. Dünya Kupası'nda Milli Takımımıza başarılar dilerim. Sizlerin başarısına toplum olarak çok ihtiyacımız var. İnşallah bu yolda hepimizi sevindirirsiniz. 2018 Dünya Kupası yolunda tüm engelleri aşarak milletçe yan yana, omuz omuza hep birlikte yaşarız. Yolunuz açık, şansınız bol olsun. Çocuklarımızın, gençlerimizin Milli Takımımızı sevmesini, Milli Takım bayrak sevgisini heyecan ile bekliyoruz. Bu anlaşmada katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



TFF BAŞKANI DEMİRÖREN: "TÜRKİYE FUTBOLU DA KAZANACAK ARÇELİK DE"



TFF Başkanı Yıldırım Demirören de Türk futbolunun Avrupa'nın en büyük 6'ncı ekonomisine sahip olduğunu belirterek, şöyle dedi:



"Bu gün de dünyanın en büyük beyaz eşya firması olan Arçelik ile yeni yıldızları ortaya çıkaracak sponsorluk anlaşmasını yapıyoruz. Türk futbol ailesi Türkiye'nin en saygılı ailesinden biridir. Dünya markası Arçelik ile gücümüze güç katacağız. Bu anlaşma ile Türkiye futbolu da kazanacak, Arçelik de kazanacak. Yeni yol arkadaşımız Arçelik'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Cuma günü oynayacağımız Finlandiya maçında da Milli Takımımıza başarılar diliyorum."



Konuşmaların ardından Ali Koç ile Yıldırım Demirören sponsorluk anlaşmasını imzaladı. Milli futbolcularla hatıra fotoğrafı çekiminin ardından da Koç ve Demirören, Arçelik marka buzdolabına imza attı.