Finlandiya mesaisi sürüyor
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün akşam basına kapalı olarak sürdürdü.
Belek Sentıdo Zeynep Golf & Spa Resort'un sahasında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Cengiz Ünder fizyoterapist eşliğinde çalışırken aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenman sınırlı alanda pas, dar alanda çift kale oyun ve kaleye dönük şut ve orta çalışmaları ile devam etti. Yenileme koşusu ve açma-germe egzersizleriyle antrenman sona erdi. Hazırlıkları TFF Başkanvekili Ali Dürüst de izledi.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:01
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan TT yapacak
Toplam 15
Yorum
Serdar akay Cenk ergün ün sportif direktör v scout şefi emre utkucan olduğu 1 kulüb transferlerde paraları çöpe atmaya v iflas etmeye mahkumdur
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 6
Yorum
josef kesinlikle HARUN
- Deniz geliyor
Toplam 7
Yorum
bordom bir stoper bir orta saha birde kanat forvet kesinlikle alınacak dahasıda olabilir.
Finlandiya mesaisi sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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