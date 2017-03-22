Finlandiya mesaisi sürüyor

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün akşam basına kapalı olarak sürdürdü.

Belek Sentıdo Zeynep Golf & Spa Resort'un sahasında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Cengiz Ünder fizyoterapist eşliğinde çalışırken aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenman sınırlı alanda pas, dar alanda çift kale oyun ve kaleye dönük şut ve orta çalışmaları ile devam etti. Yenileme koşusu ve açma-germe egzersizleriyle antrenman sona erdi. Hazırlıkları TFF Başkanvekili Ali Dürüst de izledi.