A Milli Takım'da hırslı antrenman

Antalya'nın Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf and Spa Resort'ta kamp yapan Ay-Yıldızlılar, üçüncü antrenmanını Sentido Zeynep Resort Otel'in sahasında gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde tam kadro gerçekleşen antrenman öncesi futbolcular sahada pas oyunu oynadı. Oyunda topu düşüren futbolcuya ceza verildi. Futbol Direktörü Terim'in futbolcularla yaptığı kısa toplantının ardından antrenman sınırlı alanda top kapma ve pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra Terim, futbolcularına tam sahada çift kale maç oynattı.



Maçta yeşil yelek giyen A takım kadrosunda Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Ömer Toprak, İsmail Köybaşı, Selçuk İnan, Oğuzhan Özyakup, Arda Turan, Emre Mor, Volkan Şen ve Cenk Tosun yer aldı. Oyunu durduran Terim, futbolcularından hücumda ceza sahasına dik paslar atmalarını istedi.



Terim, maçın ilk yarısında Cenk'in tek forvet oynadığı A takımı, ikinci yarıda Enes Ünal'la çift forvet oynattı. Yeşil yelekli takım ikinci yarıda Cenk Tosun ve Enes Ünal'ın golleriyle maçı 2-0 kazandı. Maçta ilk devrede Serdar Gürler, Olcay Şahan ile Cengiz Ünder, ikinci yarı ise Volkan Şen, Emre Mor ve Ahmet Çalık forma giymedi ve ayak tenisi oynadı.



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, oldukça hırslı oldukları gözlenen oyuncuları maç sırasında sık sık uyardı. Milli takımın antrenmanını TFF Başkanvekili Ali Dürüst de izledi.