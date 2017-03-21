A Milli Takım’da mesai başladı
2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya'yla karşılaşacak A Milli Takım, dün Antalya'ya gitti ve ilk çalışmasını yaptı.
FİNLANDİYA ANTALYA'DA
A Milli Takımımız'ın 2018 Dünya Kupası elemelerinde cumartesi günü karşılaşacağı Finlandiya A Milli Takımı, dün akşam saatlerinde Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı CIP Salonu'ndan çıkış yapan Finlandiya kafilesi, yoğun güvenlik tedbirleri altında otobüsle konaklayacakları otele hareket etti. Teknik direktörlüğünü Markku Kanerva'nın yaptığı Finlandiya, maçtan bir gün önceye kadar hazırlıklarını kamp yaptığı otelde sürdürecek.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:04
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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