 A Milli Takım’da mesai başladı – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    ’da mesai başladı

    A Milli Takım’da mesai başladı

    2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 'yla karşılaşacak , dün Antalya'ya gitti ve ilk çalışmasını yaptı.

    Havaalanında coşkuyla karşılanan takım, daha sonra kamp yapılan otele geçip sahaya indi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman taktik çalışmayla sürdü. Terim'in, oyunculara zaman zaman uyarılarda bulunduğu görüldü. Liglerinde pazar günü maç oynayan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı bildirildi.



    FİNLANDİYA ANTALYA'DA
    A Milli Takımımız'ın 2018 Dünya Kupası elemelerinde cumartesi günü karşılaşacağı A Milli Takımı, dün akşam saatlerinde Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı CIP Salonu'ndan çıkış yapan Finlandiya kafilesi, yoğun güvenlik tedbirleri altında otobüsle konaklayacakları otele hareket etti. Teknik direktörlüğünü Markku Kanerva'nın yaptığı Finlandiya, maçtan bir gün önceye kadar hazırlıklarını kamp yaptığı otelde sürdürecek.

    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:04
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