 Finlandiya maçının hakemi belli oldu – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Finlandiya maçının hakemi belli oldu

    Finlandiya maçının hakemi belli oldu

    A Milli Futbol Takımı'nın, Finlandiya ile 24 Mart Cuma günü oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek.

    Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Jesus Gil Manzano'nun yardımcılıklarını Roberto Alonso Fernandez ve Juan Carlos Yuste Jimenez yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Carlos Del Cerro Grande olacak.

    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:57
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