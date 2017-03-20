Finlandiya maçının hakemi belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın, Finlandiya ile 24 Mart Cuma günü oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek.
Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Jesus Gil Manzano'nun yardımcılıklarını Roberto Alonso Fernandez ve Juan Carlos Yuste Jimenez yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Carlos Del Cerro Grande olacak.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:57
- Hesap tutmadı
Toplam 35
Yorum
gsli hani la bitane yorum yok kendi kendine gelin guvey oluyorsun?
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Toplam 12
Yorum
BEYEFENDİ TARAFTAR BENDE ANTALYA' LI VE ANTALYASPORLUYUM BU TÜR ŞİDDET OLAYLARINI KESİNLİKLE TASVİP ETMİYORUM; VE BU TÜR DAVRANIŞTA BULUNANLARA LANET OLSUN.
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Toplam 6
Yorum
KaraKartal Bu maçlarda da Aboubakar kırmızı kart görür. :) :)
Finlandiya maçının hakemi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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