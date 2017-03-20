Finlandiya hazırlıkları başladı
- 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart Cuma günü Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün başlayan Belek kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Belinde sakatlığı bulunan Cengiz Ünder antrenmana katılmadı. Emre Mor ve Emre Çolak'ın ilerleyen saatlerde kampa katılması bekleniyor. Öte yandan A Milli Takım, Finlandiya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:52
- Samuel Eto’o çileden çıktı
Toplam 13
Yorum
eraycan renkliler şampiyon olamaycağını anlayınca bjkye yine çamıur tamaya başladılar her şeyi bjkden bilecekler
- F.Bahçe Real Madrid'i geçti!
Toplam 1
Yorum
Selim inşallah kendi taraftarımız önünde bu sefer kupayı alırız
- Samuel Eto’o çileden çıktı
Toplam 13
Yorum
eraycan hakem hatalrını kimse bjkye yükleymez bjk korunsa 2 haftadır puan kaybetmezdi hakemlerin işi yok bjkyi düşünecek senlerdir hakem hatası var
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