A Milli Takım, Antalya'ya gitti
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile yapacağı maç için Antalya'ya gitti.
Milliler, Antalya Stadı'nda 24 Mart Cuma günü Finlandiya ile oynayacağı maç öncesi, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde kampa girecek.
Milli takım ilk antrenmanını bu akşam konaklayacağı otelin tesisinde gerçekleştirecek.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:36
- Hesap tutmadı
Toplam 34
Yorum
serhat renkliler kendi sayfasında 1 yorum yapmazken buraya gelip boş boş konuşuyorlar..hakemler kolladığı için eze eze çeyrek finaldeyiz dimi
- Mikrofon Yokuşlu’da!
Toplam 3
Yorum
Maşallah kardeşime Bu takımda yeni Onur Kıvrak olabilirsin ama sakın selçuk gibi satma bizi kardeşim onlar gibi olma sakın
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 36
Yorum
Fenerbahçe 2m euro etmeyecek adamlara 5er den 10m euro veririz artık. Nede olsa klüpte para çok. Seneyede elden çıkarmaya yer ararız.
A Milli Takım, Antalya'ya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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