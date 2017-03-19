Terim’den 4 sürpriz isim
Deniz Türüç ve Serdar Gürler ilk kez Milli Takım’a çağırılırken Emre Çolak ve Güray Vural da uzun süre sonra tekrar davet aldı.
Aday kadroya şu isimler var:
Volkan Babacan, Cengiz (Başakşehir), Onur Kıvrak, Okay, Olcay (Trabzon), Harun (Bursa), Ahmet Çalık, Selçuk İnan (G.Saray), Şener, Mehmet Topal, İsmail, Volkan Şen (F.Bahçe), Gökhan, Oğuzhan, Cenk (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Düsseldorf), Çağlar (Freiburg), Ömer Toprak (Leverkusen), Arda (Barcelona), Güray, Deniz (Kayseri), Emre (Deportivo), Serdar (G.Birliği), Emre Mor (Dortmund), Yunus (Wolfsburg), Enes Ünal (Twente).
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:12
- Son çare Cavanda
Toplam 10
Yorum
Cimbombom20 Tesekurler tudor cavandayi gorunce bahislere yuklendik icim kan aglayarak kazandim yenilenle yenilinmiyor..
- Bekle bizi Stockholm!
Toplam 28
Yorum
bjk players O.lyonu fazla abartmayın cokta küçümsemeyin ama bi gerçekte varki arsenal-tottenham-napoli-benfica maçlarını süper oynadık bunlarıda yeneriz
- Olcay Şahan Beşiktaş'ı katladı
Toplam 9
Yorum
gonzales bu cumleleri gecen sene 4 kırmızının oldugu haksızca aldığınız mactan sonra neden demedin? bize olunca laf yok size olunca mağduru oynama.
Terim’den 4 sürpriz isim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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