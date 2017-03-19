 Terim’den 4 sürpriz isim – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Terim’den 4 sürpriz isim

    Terim’den 4 sürpriz isim

    Deniz Türüç ve Serdar Gürler ilk kez Milli Takım’a çağırılırken Emre Çolak ve Güray Vural da uzun süre sonra tekrar davet aldı.

    'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya ve hazırlık maçında Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Fatih Terim, Kayseri'den Deniz Türüç ile G.Birliği'nden Serdar Gürler'i ilk kez aday kadroya davet ederken, Kayserisporlu Güray Vural ve Deportivo'dan Emre Çolak'ın adı da uzun bir süre sonra listede yer aldı.

    Aday kadroya şu isimler var:
    Volkan Babacan, Cengiz (Başakşehir), Onur Kıvrak, Okay, Olcay (Trabzon), Harun (Bursa), Ahmet Çalık, Selçuk İnan (G.Saray), Şener, Mehmet Topal, İsmail, Volkan Şen (F.Bahçe), Gökhan, Oğuzhan, Cenk (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Düsseldorf), Çağlar (Freiburg), Ömer Toprak (Leverkusen), Arda (Barcelona), Güray, Deniz (Kayseri), Emre (Deportivo), Serdar (G.Birliği), Emre Mor (Dortmund), Yunus (Wolfsburg), Enes Ünal (Twente).
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:12
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