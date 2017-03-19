5 isme milli davet

A Milli Takımımızın Finlandiya ve Moldova ile yapacağı maçların aday kadrosuna Trabzonspor ve G.Saray'dan toplam 5 futbolcu çağırıldı. Bordo-mavililerden Onur Kıvrak, Olcay Şahan ve Okay Yokuşlu; G.Saray'dan ise Selçuk İnan ile Ahmet Çalık, Terim tarafından kadroya alındı.