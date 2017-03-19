 5 isme milli davet – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    5 isme milli davet

    5 isme milli davet
    A Milli Takımımızın Finlandiya ve Moldova ile yapacağı maçların aday kadrosuna Trabzonspor ve G.Saray'dan toplam 5 futbolcu çağırıldı. Bordo-mavililerden Onur Kıvrak, Olcay Şahan ve Okay Yokuşlu; G.Saray'dan ise Selçuk İnan ile Ahmet Çalık, Terim tarafından kadroya alındı.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:46
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