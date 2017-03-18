İşte A Milli Takım aday kadrosu

A Milli Takım'ın Finlandiya ve Moldova maçları aday kadrosu ve programı açıklandı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim; Kayserispor'dan Güray Vural ve Deniz Türüç, Gençlerbirliği'nden ise Serdar Gürler gibi isimleri ilk kez davet etti.



A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 24 Mart'ta Finlandiya ile oynayacağı maçın ve 27 Mart'ta Moldova ile yapacağı özel karşılaşmanın aday kadrosu açıklandı. Kayserispor'dan Güray Vural, Deniz Türüç, Gençlerbirliği'nden Serdar Gürler gibi yeni isimlerin de yer aldığı kadroda şu oyuncular yer alıyor: