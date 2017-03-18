İşte A Milli Takım aday kadrosu
A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan isimler açıklandı.
A Milli Takım'ın Finlandiya ve Moldova maçları aday kadrosu ve programı açıklandı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim; Kayserispor'dan Güray Vural ve Deniz Türüç, Gençlerbirliği'nden ise Serdar Gürler gibi isimleri ilk kez davet etti.
A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 24 Mart'ta Finlandiya ile oynayacağı maçın ve 27 Mart'ta Moldova ile yapacağı özel karşılaşmanın aday kadrosu açıklandı. Kayserispor'dan Güray Vural, Deniz Türüç, Gençlerbirliği'nden Serdar Gürler gibi yeni isimlerin de yer aldığı kadroda şu oyuncular yer alıyor:
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:50
- ''Fişi erken çekin!''
Toplam 12
Yorum
garaudy ..yenilsekde savaşan takim istiyoruz..bu sene hedef uefa..temizlik yap tudor..sacina makyajina dövmelerine daha cok ozenenleri sutla gitsin
- Fernandao ameliyata alındı
Toplam 10
Yorum
HAKLIYMIŞ FB Lİ BİR TARAFTAR SÜREKLİ VURGU YAPIYORDU. DAHA İYİ GÜNLERİMİZ BUNLAR DİYE. NE KADAR HAKLIYMIŞ.
- Kararım var ama...
Toplam 18
Yorum
nejat olgun sakın ha gelme.fb taraftarı senden ve oynattığın uyuz futboldan nefret ediyor.
İşte A Milli Takım aday kadrosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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