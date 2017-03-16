La Gazzetta Dello Sport'a konuşan Fatih Terim, eski kulübü Milan'ın Çinli yatırımcılar tarafından satın almasını değerlendirdi. Terim bu sırada bir transfer teklifi aldığını da söyledi.

Deneyimli teknik adam, "Berlusconi'siz bir Milan düşünülemez. Çinliler her şeyi satın alıyorlar. Bu inanılmaz. Bana da teklif geldi. Düşüneceğim ama Çin yemeklerini sevmiyorum" ifadelerini kullandı.

Terim, Türkiye dışında daha önce İtalya'da Fiorentina ve Milan kulüplerini çalıştırmıştı.