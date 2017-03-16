Milli ruh döndü
Dünya Kupası yolunda Türkiye tek yürek. Terim’in yıldızlara af çıkarması son maçta hem sahada hem tribünde coşkuyu artırmıştı. Finlandiya ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi de A Milli Takım’da birlik sağlandı. Taraftarlar, Antalya’da 24 Mart’taki zorlu sınav için harekete geçti, 30 bin bilet tükendi.
EURO 2016'nın ardından A Milli Takım saha içinden çok saha dışı olaylarıyla gündeme gelmişti. Arda Turan, Burak Yılmaz, Caner Erkin, Hakan Balta ve Selçuk İnan gibi yıldız isimler, teknik heyet tarafından kadroya alınmamıştı. Bu süreçte 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 yenilgi alan ay-yıldızlı ekibimizde daha sonra yıldızlara af çıkmıştı. Bu isimlerin forma giydiği maçta Kosova'yı 2-0 yenerek, Dünya Kupası yolunda morallenen A Milli Takım'da, Finlandiya ile 24 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşma öncesi de büyük birlik sağlandı.
İMHA PLANI DA HAZIR
Zorlu sınav öncesi geri sayıma geçilirken, saha dışında her şey yolunda gidiyor. Teknik ekip, Finlandiya'nın analizlerini tamamladı, galibiyet için imha planını da hazırlandı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve ekibi, bu mücadele oynatacağı isimleri büyük ölçüde belirledi. Ayrıca Antalya Stadı'ndaki karşılaşmanın biletlerine çıktığı ilk günden bu yana büyük ilgi gösteren Türk futbolseverler, 30 bin bileti tüketti. Saha dışında tek yürek olan Türkiye için artık gözler son sözü söyleyecek futbolculara çevrildi.
BURAK'TAN KÖTÜ HABER
Kosova maçında perdeyi açan ilk golü atan Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi. Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen golcü futbolcu, kasığındaki fıtık nedeniyle Almanya'da bıçak altına yattı. 31 yaşındaki futbolcu, 24 Mart'taki Dünya Kupası elemelerinde oynanacak Finlandiya maçı ile 27 Mart'taki Moldova'yla yapılacak hazırlık karşılaşmasında forma giyemeyecek.
İMHA PLANI DA HAZIR
Zorlu sınav öncesi geri sayıma geçilirken, saha dışında her şey yolunda gidiyor. Teknik ekip, Finlandiya'nın analizlerini tamamladı, galibiyet için imha planını da hazırlandı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve ekibi, bu mücadele oynatacağı isimleri büyük ölçüde belirledi. Ayrıca Antalya Stadı'ndaki karşılaşmanın biletlerine çıktığı ilk günden bu yana büyük ilgi gösteren Türk futbolseverler, 30 bin bileti tüketti. Saha dışında tek yürek olan Türkiye için artık gözler son sözü söyleyecek futbolculara çevrildi.
BURAK'TAN KÖTÜ HABER
Kosova maçında perdeyi açan ilk golü atan Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi. Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen golcü futbolcu, kasığındaki fıtık nedeniyle Almanya'da bıçak altına yattı. 31 yaşındaki futbolcu, 24 Mart'taki Dünya Kupası elemelerinde oynanacak Finlandiya maçı ile 27 Mart'taki Moldova'yla yapılacak hazırlık karşılaşmasında forma giyemeyecek.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:58
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