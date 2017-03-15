 Türkiye-Moldova maçının hakemi belli oldu – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Türkiye-Moldova maçının hakemi belli oldu

    Türkiye-Moldova maçının hakemi belli oldu

    A Milli Takımın, 27 Mart 2017 Pazartesi günü Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Moldova ile oynayacağı hazırlık maçını Kosova Futbol Federasyonu'ndan Genc Nuza yönetecek.

    Müsabakada Nuza'nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ile Bujar Selimaj yapacak. Alper Ulusoy ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olacak.

    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:00
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