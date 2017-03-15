Türkiye-Moldova maçının hakemi belli oldu
A Milli Takımın, 27 Mart 2017 Pazartesi günü Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Moldova ile oynayacağı hazırlık maçını Kosova Futbol Federasyonu'ndan Genc Nuza yönetecek.
Müsabakada Nuza'nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ile Bujar Selimaj yapacak. Alper Ulusoy ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olacak.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:00
- Konya maçını iple çekiyor
Toplam 4
Yorum
/*/ 8 stoperli fenerin stoperlerinden biri de bu adam..tam aykutluk..
- Mahmuti dönüyor
Toplam 14
Yorum
uA Oktay mahmuti de iyi ancak Ergin hoca durmalı yeni gelecek yönetimle başarı sağlayacaktır
- ''Hoca ayıp etti''
Toplam 16
Yorum
yakup biz taraftarlar olarak hem yönetimden hem oyunculardan hemde hocadan memnun değiliz ma seviyoruz işte ne yapalım tutulmuşuz birkere
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