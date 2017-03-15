 Türkiye-Finlandiya kapalı gişe – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Türkiye-Finlandiya kapalı gişe

    Türkiye-Finlandiya kapalı gişe

    'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 24 Mart Cuma günü Antalya'da Finlandiya ile oynayacağı maçın biletleri tükendi.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Antalya Stadı'nda oynanacak maçın biletlerinin tamamının satıldığı belirtildi.

    Açıklamada, biletlere yoğun ilgi gösteren futbolseverlere teşekkür edildi.

    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:31
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