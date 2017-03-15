Türkiye-Finlandiya kapalı gişe
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 24 Mart Cuma günü Antalya'da Finlandiya ile oynayacağı maçın biletleri tükendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Antalya Stadı'nda oynanacak maçın biletlerinin tamamının satıldığı belirtildi.
Açıklamada, biletlere yoğun ilgi gösteren futbolseverlere teşekkür edildi.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:31
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
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