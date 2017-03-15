Terim, GGP teknik sorumlularıyla buluştu

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig ve TFF 1.Lig kulüplerinin GGP teknik sorumluları iletişim toplantısının Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildiği belirtilirken, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de organizasyonda yer aldığı aktarıldı.

Etkinliğe 35 kulübün GGP teknik sorumlularının katıldığı, Fatih Terim'in de bir konuşma yaptığı paylaşıldı.

TFF'nin özellikle antrenör eğitimi ve genç futbolcu gelişimi konularında yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Terim'in, genç futbolcu gelişim programları ve gelişim liglerinin yapısı hakkında katılımcılarla görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.