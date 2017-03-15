 Terim, GGP teknik sorumlularıyla buluştu – Fotomaç – 15 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Terim, GGP teknik sorumlularıyla buluştu

    Terim, GGP teknik sorumlularıyla buluştu

    Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig Gençlik Geliştirme Programı (GGP) teknik sorumlularıyla buluştu.

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig ve TFF 1.Lig kulüplerinin GGP teknik sorumluları iletişim toplantısının Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildiği belirtilirken, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de organizasyonda yer aldığı aktarıldı.

    Etkinliğe 35 kulübün GGP teknik sorumlularının katıldığı, Fatih Terim'in de bir konuşma yaptığı paylaşıldı.

    TFF'nin özellikle antrenör eğitimi ve genç futbolcu gelişimi konularında yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Terim'in, genç futbolcu gelişim programları ve gelişim liglerinin yapısı hakkında katılımcılarla görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:01
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Terim, GGP teknik sorumlularıyla buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.