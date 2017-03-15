Terim, GGP teknik sorumlularıyla buluştu
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig Gençlik Geliştirme Programı (GGP) teknik sorumlularıyla buluştu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig ve TFF 1.Lig kulüplerinin GGP teknik sorumluları iletişim toplantısının Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildiği belirtilirken, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de organizasyonda yer aldığı aktarıldı.
Etkinliğe 35 kulübün GGP teknik sorumlularının katıldığı, Fatih Terim'in de bir konuşma yaptığı paylaşıldı.
TFF'nin özellikle antrenör eğitimi ve genç futbolcu gelişimi konularında yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Terim'in, genç futbolcu gelişim programları ve gelişim liglerinin yapısı hakkında katılımcılarla görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:01
- Hasan Ali Kaldırım'dan açıklama
Toplam 8
Yorum
GARİBAN FENERLİ SORUYOR KOYBAŞINI HASAN ALİYİ KİM BAŞIMIZA DERT DİYE GETİRDİ..
- Aboubakar için kötü haber geldi
Toplam 23
Yorum
Ufuk Bir fenerbahçeli olarak katılıyorum. Beşiktaş sistem takımı olduğundan, zaten forvetler genelde tek dokunuş yapıyorlar.
- Aboubakar için kötü haber geldi
Toplam 23
Yorum
ufuk Fernandao'nun biraz daha iyi hali. Beşiktaş'ın 10m'yi çöpe atacağına inanmıyorum
Terim, GGP teknik sorumlularıyla buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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