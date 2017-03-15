"Teklif geldi, düşüneceğim"
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Çin’den teklif aldığını açıkladı. Terim, açıklamayı İtalyan basınına yaptı.
La Gazzetta Dello Sport'a konuşan Fatih Terim, eski kulübü Milan'ın Çinli yatırımcılar tarafından satın almasını değerlendirdi. Terim bu sırada bir transfer teklifi aldığını da söyledi.
Deneyimli teknik adam, "Berlusconi'siz bir Milan düşünülemez. Çinliler her şeyi satın alıyorlar. Bu inanılmaz. Bana da teklif geldi. Düşüneceğim ama Çin yemeklerini sevmiyorum" ifadelerini kullandı.
Terim, Türkiye dışında daha önce İtalya'da Fiorentina ve Milan kulüplerini çalıştırmıştı.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:17
- Hasan Ali Kaldırım'dan açıklama
Toplam 8
Yorum
GARİBAN FENERLİ SORUYOR KOYBAŞINI HASAN ALİYİ KİM BAŞIMIZA DERT DİYE GETİRDİ..
- Aboubakar için kötü haber geldi
Toplam 23
Yorum
Ufuk Bir fenerbahçeli olarak katılıyorum. Beşiktaş sistem takımı olduğundan, zaten forvetler genelde tek dokunuş yapıyorlar.
- Aboubakar için kötü haber geldi
Toplam 23
Yorum
ufuk Fernandao'nun biraz daha iyi hali. Beşiktaş'ın 10m'yi çöpe atacağına inanmıyorum
"Teklif geldi, düşüneceğim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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