 "Teklif geldi, düşüneceğim" – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    "Teklif geldi, düşüneceğim"

    "Teklif geldi, düşüneceğim"

    Türkiye Futbol Direktörü , Çin’den teklif aldığını açıkladı. Terim, açıklamayı İtalyan basınına yaptı.

    La Gazzetta Dello Sport'a konuşan , eski kulübü Milan'ın Çinli yatırımcılar tarafından satın almasını değerlendirdi. Terim bu sırada bir transfer teklifi aldığını da söyledi.

    Deneyimli teknik adam, "Berlusconi'siz bir Milan düşünülemez. Çinliler her şeyi satın alıyorlar. Bu inanılmaz. Bana da teklif geldi. Düşüneceğim ama Çin yemeklerini sevmiyorum" ifadelerini kullandı.

    Terim, Türkiye dışında daha önce İtalya'da Fiorentina ve Milan kulüplerini çalıştırmıştı.

    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:17
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