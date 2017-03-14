Türkiye-Finlandiya kapalı gişe
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 24 Mart Cuma günü Antalya'da Finlandiya ile oynayacağı maçın biletleri tükendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Antalya Stadı'nda oynanacak maçın biletlerinin tamamının satıldığı belirtildi.
Açıklamada, biletlere yoğun ilgi gösteren futbolseverlere teşekkür edildi.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 23:10
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
gs su fotografta bruma hariç 1 tane topçu yok
- Seçim şart oldu
Toplam 10
Yorum
İsmet özdemir Sayın,Dursun Özbek,sayende gsaray Yakında iflas bayrağını çekecek, sırf Kendi egon uğruna bunca şirket hissedarlarına Ne hakkın var....?
- Yere sağlam basıyoruz
Toplam 5
Yorum
Ertan Sayın Albayrak güzel söylüyor ama bence maalesef yere sağlam basamıyoruz! Heran şampiyonluk elimizden uçabilir. ÇOK DİKKAT ETMEK LAZIM.
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