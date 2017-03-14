 A Milli Takım'ın maç programı açıklandı – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    A Milli Takım'ın maç programı açıklandı

    A Milli Takım'ın maç programı açıklandı

    2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Antalya'da Finlandiya ile karşılaşacak, ardından 27 Mart'ta Moldova ile Eskişehir'de bir hazırlık maçı yapacak A Milli Takımın programı belli oldu.

    A Milli Takım, 20 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Antalya'ya hareket edecek ve Belek beldesinde yer alan Regnum Carya Golf Spa Resort'ta kampa girecek. A Milliler, Finlandiya maçı hazırlıkları kapsamındaki tüm çalışmalarını da bu otelin tesislerinde yapacak. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 23 Mart Perşembe günü saat 18.30'da Finlandiya maçı öncesinde düzenlenecek basın toplantısında konuşacak.

    A Milli Takım kafilesi, 25 Mart Cumartesi günü saat 14.30'da Moldova ile oynayacağı karşılaşma için Antalya Havalimanı'ndan Eskişehir'e geçecek. Türkiye Futbol Direktörü Terim, 26 Mart Pazar saat 17.30'da ilk kez bir A Milli Takım müsabakasına ev sahipliği yapacak Yeni Eskişehir Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Bir milli futbolcunun da katılacağı bu toplantının ardından A Milli Takım, statta Moldova maçının son provasını gerçekleştirecek.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:11
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