 Türkiye 26. sıraya geriledi – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Türkiye 26. sıraya geriledi

    Türkiye 26. sıraya geriledi

    Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 24. sıradan 26'ncılığa geriledi.

    FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mart ayı dünya sıralamasına göre, son 4 aydır 24. sırada yer alan Türkiye, 2 basamak aşağı indi.

    Arjantin'in liderliğini koruduğu sıralamanın ilk 10'unda yer alan takımlar yer değiştirmedi.

    Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 16, İzlanda 23, Ukrayna 31, Finlandiya 99, Kosova ise 164. sırada kendilerine yer buldu.

    Surinam, 9 basamak birden atlayarak 120. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

    Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 6 Nisan'da açıklanacak.

    Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

    Sıra Takımlar Puan Değişim
    1 Arjantin 1644 -
    2 Brezilya 1534 -
    3 Almanya 1443 -
    4 Şili 1389 -
    5 Belçika 1379 -
    6 Fransa 1318 -
    7 Kolombiya 1312 -
    8 Portekiz 1240 -
    9 Uruguay 1200 -
    10 İspanya 1162 -
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:20
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