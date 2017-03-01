Biletler satışa çıktı

A Milli Takımın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya ile karşılaşacağı zorlu maçın biletleri satışa çıktı. Antalya'da 24 Mart'ta oynanacak müsabakanın biletleri yalnızca taraftarkulubu.tff. org'dan satılırken, fiyatlar 15, 30 ve 50 TL olarak belirlendi.