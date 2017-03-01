 Biletler satışa çıktı – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Biletler satışa çıktı

    Biletler satışa çıktı
    A Milli Takımın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya ile karşılaşacağı zorlu maçın biletleri satışa çıktı. Antalya'da 24 Mart'ta oynanacak müsabakanın biletleri yalnızca taraftarkulubu.tff. org'dan satılırken, fiyatlar 15, 30 ve 50 TL olarak belirlendi.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:50
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