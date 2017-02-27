Eski milli futbolcu İsmail Kurt hayatını kaybetti
A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından İsmail Kurt hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takım eski futbolcularından İsmail Kurt'un hayatını kaybettiğini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum İsmail Kurt'a Allah'tan rahmet, ailesi, tüm sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
Açıklamada, Fenerbahçe, Galatasaray, Fatih Karagümrük, Malatyaspor ve Vefa kulüplerinde futbol oynayan ve çok sayıda takımda teknik direktörlük yapan Kurt'un, 16'sı A milli, 1'i de B milli olmak üzere 17 kez ay-yıldızlı formayı giydiği bildirildi.
İsmail Kurt'un cenazesinin yarın Karacaahmet Şakirin Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi. Cenaze namazı öncesi Kurt için Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenleneceği aktarıldı.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:44
- Net penaltı
Toplam 4
Yorum
Temple GS'ninki Penaltı diye yazıyonda Beşiktaş'ın pozisyonunu niye Penaltı diye yazmıyorsunuz?
- Dick duramıyor!
Toplam 1
Yorum
cozum belli cozum 5 yildir hucumcu orta saha alamayan aziz ve arkadaslarinin istifasi. beceriksizler kaldikca hep ayni senaryo.
- Eski milli futbolcu İsmail Kurt hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
Güngör yum ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Eski milli futbolcu İsmail Kurt hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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