 Eski milli futbolcu İsmail Kurt hayatını kaybetti – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Eski milli futbolcu hayatını kaybetti

    Eski milli futbolcu İsmail Kurt hayatını kaybetti

    A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından hayatını kaybetti.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takım eski futbolcularından 'un hayatını kaybettiğini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum İsmail Kurt'a Allah'tan rahmet, ailesi, tüm sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

    Açıklamada, Fenerbahçe, Galatasaray, Fatih Karagümrük, Malatyaspor ve Vefa kulüplerinde futbol oynayan ve çok sayıda takımda teknik direktörlük yapan Kurt'un, 16'sı A milli, 1'i de B milli olmak üzere 17 kez ay-yıldızlı formayı giydiği bildirildi.

    İsmail Kurt'un cenazesinin yarın Karacaahmet Şakirin Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi. Cenaze namazı öncesi Kurt için Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenleneceği aktarıldı.



    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:44
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