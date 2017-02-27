Eski milli futbolcu İsmail Kurt hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takım eski futbolcularından İsmail Kurt'un hayatını kaybettiğini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum İsmail Kurt'a Allah'tan rahmet, ailesi, tüm sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Açıklamada, Fenerbahçe, Galatasaray, Fatih Karagümrük, Malatyaspor ve Vefa kulüplerinde futbol oynayan ve çok sayıda takımda teknik direktörlük yapan Kurt'un, 16'sı A milli, 1'i de B milli olmak üzere 17 kez ay-yıldızlı formayı giydiği bildirildi.

İsmail Kurt'un cenazesinin yarın Karacaahmet Şakirin Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi. Cenaze namazı öncesi Kurt için Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenleneceği aktarıldı.



