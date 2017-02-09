İşte A Millilerin sıralamadaki yeri
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 24. basamaktaki yerini korudu.
Arjantin'in liderlikte yer aldığı listenin ilk 5 sırasında değişim yaşanmadı. Sıralamada Arjantin'i Brezilya, Almanya, Şili ve Belçika takip etti.
Ay-yıldızlıların FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 16, İzlanda 20, Ukrayna 30, Finlandiya 97, Kosova ise 165. sırada kendilerine yer buldu.
Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır'ı yenerek şampiyon olan Kamerun, 29 basamak birden atlayarak 33. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 9 Mart'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takımlar
|Puan
|Değişim
|1
|Arjantin
|1635
|-
|2
|Brezilya
|1529
|-
|3
|Almanya
|1433
|-
|4
|Şili
|1386
|-
|5
|Belçika
|1371
|-
|6
|Fransa
|1313
|1
|7
|Kolombiya
|1304
|-1
|8
|Portekiz
|1240
|-
|9
|Uruguay
|1195
|-
|10
|İspanya
|1168
|-
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:43
- Riekerink savaşı!
Toplam 20
Yorum
cetin Haberde kullanılan fotoğrafı sanırım gol atarken çekmişler :) golden 2-3 saniyeki mimikleri bunlar
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
Toplam 16
Yorum
Yapmaa adam tanımıyoz birbirimizi demeye calısmıs Fenerlilerde asıl advocatın senle işi olmaz yazmıs Fenerliyim , nankör olmayın caner adamdı.
- ''Kjaer elime vurdu''
Toplam 63
Yorum
net görüntü net şenol hoca kjaerin yanana konan sineği kovuyor
İşte A Millilerin sıralamadaki yeri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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