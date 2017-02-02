Milli takımın ilk forması yeniden üretildi
Antalya'da Kepez Belediyesince, milli hafızaya katkı sağlamak amacıyla Türk Milli Futbol Takımı'nın 1923'te giydiği ilk forma aslına uygun olarak yeniden üretildi.
Başkan Tütüncü, ilk milli formanın günümüzde de yaşatılması amacıyla yeniden üretilmesi talimatını verdi. Tütüncü'nün talimatıyla ilk milli formanın, Antalya'da aslına uygun olarak yeniden üretimi yapıldı.
Tütüncü, yaptığı açıklamada, amaçlarının milli hafızaya katkı sağlamak olduğunu bildirdi. Daha önce de binlerce çocuğa Antalyaspor forması hediye ettiklerini belirten Tütüncü, şunları kaydetti:
"Milli formayı öncelikle çocuklara hediye ederek onlarda milli takıma karşı bir aidiyet duygusu, sevgi bağı oluşturmak istiyoruz. Formaları yaptığımız ziyaretlerde de hediye edeceğiz. Bu kapsamda ilk formayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e hediye ettik."
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:49
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Toplam 36
Yorum
fb li şeref rıdvan dilmen sen artık fbli değilsin buna emin olduk seni kim kışkırtıyor belli
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Toplam 36
Yorum
aa tff başkanının değişmesini dilemeden önce sen bu kafa yapını değiştir.
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Toplam 3
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hagi10 tolga ve de jongdan sadece biri olmalı. selçuk ve josueden de biri oynamlı.
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