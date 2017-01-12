Rakip Moldova
Düny A Kupası Elemeleri'nde kritik maçlara çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, Moldova ile hazırlık maçı oynayacak. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ay-yıldızlı ekibimizin bu karşılaşmayı 27 Mart'ta Eskişehir Stadı'nda yapacağı belirtildi. Bu arada Moldova maçı ile Eskişehir'de ilk kez bir milli maç oynanacak.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe'nin kupası çalındı!
Toplam 15
Yorum
KFY iyi bir dayaktan sonra polise teslim edildi diye dydum. Dövenin eline sağlık.
- Çalık’ta mutlu son
Toplam 2
Yorum
GELME AHMET ÇALIK GELMESİN YOKSA HER YAPTIĞI HATADA KÜÇÜKTE OLSA ISLIKLANIR SONU DİĞERLERİ GİBİ OLUR SENEYE BUGÜNLERDE SÖZLEŞME FESHİ GELİR.
- Çalık’ta mutlu son
Toplam 2
Yorum
futbolcahiligsyöneticileri 3 milyon euro çöpe gitti...
Rakip Moldova haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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