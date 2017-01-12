 Rakip Moldova – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Rakip Moldova

    Rakip Moldova
    Düny A Kupası Elemeleri'nde kritik maçlara çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, Moldova ile hazırlık maçı oynayacak. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ay-yıldızlı ekibimizin bu karşılaşmayı 27 Mart'ta Eskişehir Stadı'nda yapacağı belirtildi. Bu arada Moldova maçı ile Eskişehir'de ilk kez bir milli maç oynanacak.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:40
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