Rakip Moldova

Düny A Kupası Elemeleri'nde kritik maçlara çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, Moldova ile hazırlık maçı oynayacak. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ay-yıldızlı ekibimizin bu karşılaşmayı 27 Mart'ta Eskişehir Stadı'nda yapacağı belirtildi. Bu arada Moldova maçı ile Eskişehir'de ilk kez bir milli maç oynanacak.