A Milli Takım, Moldova ile karşılaşacak
A Milli Futbol Takımı, Moldova ile hazırlık maçı yapacak.
Moldova karşılaşması ile milli takım, tarihinde ilk kez Eskişehir'de bir maç oynayacak.
A Milli Takım, daha önce Moldova ile yaptığı 8 maçın 6'sından galibiyetle ayrılırken, 2'sinde ise berabere kaldı. Ay-yıldızlılar, bu müsabakalarda 18 gol kaydederken, kalesinde 2 gol gördü.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:53
- Ya Kartal ya Avrupa
Toplam 9
Yorum
eraycan rodolfo sakatlıktan çıkıp oynadığı fb maçında çizgiden nefis bir top çıkardı gol olacakken rodolfo kaliteli oyuncu zamna ihtiyacı var necip neden yollanmıyor takıma katkısı sıfır abubakar öyle veli kendine gelecektir kerim frei aras kaliteli oyuncular satmayın kiraya verin bu oyuncuları ömerede yazık ediliyor abubakardan daha çok gol atarbu oyuncu sürekli 11de oynasa
- ''Fener’de Kocaman’la çalışmak isterim''
Toplam 6
Yorum
rvp seninle volkan bu takımı unutun
- Sobol gün sayıyor
Toplam 4
Yorum
eraycan yönetim aldığı oyunculardan kar ediyor gençleştirme yapmak zorunda avrupa kupalarında başarı için kaliteli oyuncu şart fakat devere arası bu kadar kaliteli yıldız uygun fiyata bulmak zor talisca atiba marcelo tolgay q7 ve diğerleri alındığındada bunlar kim dendi isim lazım değil oyuna katkısı takıma faydası önemli ve bjk şampiyon olduğunda küme düşer bu takım ne biçim tarnsferler yapıyor denmişti bekleyip göreceğiz takım geniş kadrolu bence şenol hoca bu oyuncularıda yıldız yapıp satmayı planlıyor ve doğru yapıyor gidip 35 yaşına gelmiş 1 yıl oynayabilecek olan yabancılara para verileceğine genç yıldız adayları gelsin eldeki tecrübeli oyuncularla kaynaşsın kaznan bjk olur
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