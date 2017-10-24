 MOSSORO ‘Dalya’ dedi – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    MOSSORO ‘Dalya’ dedi

    MOSSORO ‘Dalya’ dedi
    Medipol Başakşehir'in orta sahasında görev yapan Brezilyalı futbolcu Marcio Mossoro, Beşiktaş karşılaşması ile Süper Lig'deki 100. maçına çıktı. 2014- 2015 sezonunda turuncu-lacivertli ekibe transfer olan deneyimli futbolcu, oynadığı 99 lig maçında 12 kez fileleri havalandırmıştı.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:20
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