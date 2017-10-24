Kerim Frei'ın gol sevinci siyah-beyazlıları kızdırdı
Medipol Başakşehir’in sezon başında Beşiktaş'tan transfer ettiği Kerim Frei, Fenerbahçe’den sonra eski takımı Beşiktaş ağlarını da havalandırdı. Kerim'in Vodafone Park'ta 89. attığı golden sonra çılgınlar gibi sevinmesi siyah-beyazlıların tepkisini çekti. Olcay Şahan, Trabzonspor formasıyla Beşiktaş'a gol attıktan sonra sevinmemişti
OLCAY ŞAHAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Başakşehir'de de beklediği forma şansını bulamayan Frei, büyük maçlarda oyuna girdikten sonra attığı gollerle adından söz ettirdi. Fenerbahçe maçında 3-2'lik galibiyeti getiren golü atan Frei, eski takımı Beşiktaş karşısında da gol sevinci yaşadı. 89. dakikada kaleci Fabri'yi avlayan Kerim, golden sonra coşkulu bir sevinç gösterisinde bulundu. Bu tavır siyah-beyazlıların tepkisini çekerken akıllara Olcay Şahan'ın attığı golden sonra tribünlerden özür dilemesi geldi. Olcay Şahan Trabzonspor formasıyla Vodafone Park'ta attığı golden sonra tribünlerden özür dilemişti.
Kerim devleri boş geçmiyor
Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Kerim Frei, büyük maçları seviyor. Fenerbahçe karşısında oyuna sonradan giren ve uzatma dakikalarında attığı golle takımına 3-2'lik galibiyeti getiren Kerim, Beşiktaş karşısında da ağları havalandırmayı başardı. Mücadelenin 65. dakikasında Elia'nın yerine oyuna dahil olan Kerim, sol kanatta çok etkili olamasa da 89. dakikada Caiçara'nın pasında düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçiren isim oldu. Kerim Frei, Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş ağlarını da havalandırarak iki büyük takım karşısında da gol sevinci yaşadı.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:37
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‘Kolsuz mu oynasın!’
Toplam 1
Yorum
Birisi Hayır Kolsuz oynamasın ama karpuzculuk yapıp yapmadım demesin
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
Nani baktilar besiktasla basa cikamiyorlar dunya derbisi uydurmaya calisiyorlar fenerli Nani guzel soyledi hangi derbi, kimsenin umrunda degil
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
INADINA BJK SIZ IKI BUYUK YARATMAYA CALISIN BIZ TEK BUYUK OLARAK KALACAGIZ ZATEN DUNYA DERBISIYMIS PEH BESIKTASIN OLMADIGI MAC DERBY OLMAZ
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