Kerim boş geçmiyor
Sezon başında Beşiktaş’tan Başakşehir’e transfer olan Kerim Frei; F.Bahçe maçında attığı golle takımına 3 puan getirirken, dün akşam da eski takımından alınan 1 puanın baş mimarı oldu
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:28
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‘Kolsuz mu oynasın!’
Toplam 1
Yorum
Birisi Hayır Kolsuz oynamasın ama karpuzculuk yapıp yapmadım demesin
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
Nani baktilar besiktasla basa cikamiyorlar dunya derbisi uydurmaya calisiyorlar fenerli Nani guzel soyledi hangi derbi, kimsenin umrunda degil
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
INADINA BJK SIZ IKI BUYUK YARATMAYA CALISIN BIZ TEK BUYUK OLARAK KALACAGIZ ZATEN DUNYA DERBISIYMIS PEH BESIKTASIN OLMADIGI MAC DERBY OLMAZ
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