Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, Beşiktaş deplasmanında aldıkları 1 puana sevinemediklerini söyledi. İkinci yarıda baskılı oynadıklarını kaydeden Avcı, "Aradığımız golü de bulduk ancak rakibin son dakikalarda baskısına karşılık veremedik ve beraberlik golü geldi. Daha sakin olup topu ayağımızda tutmamız gerekirdi. Beşiktaş karşısında ne yazık ki galibiyeti kaçırdık" dedi.



