 Emre'den örnek hareket! – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Emre'den örnek hareket!

    Emre'den örnek hareket!

    Beşiktaş-Başakşehir maçında Fair-Play adına güzel bir olay yaşandı. Adriano’nun dışarı çıkan şutuna hakem aut verdi ama , ‘Top benden çıktı’ diyerek kararı değiştirdi, alkış aldı.

    37 yaşına gelmesine rağmen hala Başakşehir'in oyun sisteminin vazgeçilmez ismi olan, başarılı performansıyla yeniden milli takıma seçilen dün akşam örnek bir harekete imza attı. Takımına verdiği hücum katkısının yanı sıra savunmasına da her fırsatta yardım eden Emre, maçın ilk yarısında Adriano'nun sol ayağıyla vurduğu şuta yatarak engel olmaya çalıştı. Oyun alanı dışına çıkan topa hakem 'aut' dedi. Ancak tecrübeli futbolcu topun kendisine çarptığını belirtip, kararın korner olarak değiştirilmesini istedi. Oyun Beşiktaş'ın korner atışıyla devam ederken Emre bu örnek hareketiyle alkış aldı.

    KARTAL'I BOŞ GEÇTİ
    Emre Belözoğlu, bu sezon ligde yaptığı asistlerle takımına en fazla puan kazandıran (5) oyuncuydu. Deneyimli orta saha, dün akşam yine etkili bir oyun ortaya koysa da skora katkı sağlamayı başaramadı.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:46
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