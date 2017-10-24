 Emre geri döndü – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Emre geri döndü

    Emre geri döndü
    Medipol Başakşehir'de ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan kaptan Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında ilk 11'deki yerine geri döndü. Deneyimli futbolcu, hafta içinde takımının Hoffenheim ile deplasmanda oynadığı mücadelede forma giyememişti


    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:14
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