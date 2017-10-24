 ‘Çocuklar için koşuyoruz’ – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ‘Çocuklar için koşuyoruz’

    ‘Çocuklar için koşuyoruz’
    M.BAŞAKŞEHİRLİ oyuncular seremoniye Vodafone 39. İstanbul Maratonu pankartıyla çıktı. Oyuncular, İBB ve Spor İstanbul tarafından 12 Kasım'da "Çocuklar için koş" temasıyla yapılacak maratona dikkat çekmek amacıyla "Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nu Çocuklar İçin Koşuyoruz" yazılı pankartla sahada yer aldı.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:29
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Çocuklar için koşuyoruz’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.