 Başakşehir’e tam destek – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Başakşehir’e tam destek

    Başakşehir’e tam destek
    Turuncu-lacivertli takımı, deplasmanda Beşiktaş ile oynadığı maçta taraftarları da yalnız bırakmadı. Yaklaşık 150 Medipol Başakşehir taraftarı, Vodafone Park'ta kendilerine ayrılan tribünde takımlarını destekledi.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:18
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