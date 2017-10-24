Avcı kadroyu yeniledi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hoffenheim maçının ilk 11'inde 7 değişiklik yaparak, Beşiktaş karşısında takımını sahaya sürdü. Avcı, Almanya deplasmanında ilk 11'de görevlendirdiği Mert Günok, İrfan Can Kahveci, Tunay Torun, Kerim Frei, Gökhan İnler, Mehmet Batdal ve Mevlüt Erdinç'i Beşiktaş karşısında yedek kulübesinde tutarken, bu oyuncuların yerine Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Mossoro, Elia ve Adebayor'a şans verdi.