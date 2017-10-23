Kerim Frei'ın gol sevinci siyah-beyazlıları kızdırdı
Medipol Başakşehir’in sezon başında Beşiktaş'tan transfer ettiği Kerim Frei, Fenerbahçe’den sonra eski takımı Beşiktaş ağlarını da havalandırdı. Kerim'in Vodafone Park'ta 89. attığı golden sonra çılgınlar gibi sevinmesi siyah-beyazlıların tepkisini çekti. Olcay Şahan, Trabzonspor formasıyla Beşiktaş'a gol attıktan sonra sevinmemişti
OLCAY ŞAHAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Başakşehir'de de beklediği forma şansını bulamayan Frei, büyük maçlarda oyuna girdikten sonra attığı gollerle adından söz ettirdi. Fenerbahçe maçında 3-2'lik galibiyeti getiren golü atan Frei, eski takımı Beşiktaş karşısında da gol sevinci yaşadı. 89. dakikada kaleci Fabri'yi avlayan Kerim, golden sonra coşkulu bir sevinç gösterisinde bulundu. Bu tavır siyah-beyazlıların tepkisini çekerken akıllara Olcay Şahan'ın attığı golden sonra tribünlerden özür dilemesi geldi. Olcay Şahan Trabzonspor formasıyla Vodafone Park'ta attığı golden sonra tribünlerden özür dilemişti.
Kerim devleri boş geçmiyor
Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Kerim Frei, büyük maçları seviyor. Fenerbahçe karşısında oyuna sonradan giren ve uzatma dakikalarında attığı golle takımına 3-2'lik galibiyeti getiren Kerim, Beşiktaş karşısında da ağları havalandırmayı başardı. Mücadelenin 65. dakikasında Elia'nın yerine oyuna dahil olan Kerim, sol kanatta çok etkili olamasa da 89. dakikada Caiçara'nın pasında düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçiren isim oldu. Kerim Frei, Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş ağlarını da havalandırarak iki büyük takım karşısında da gol sevinci yaşadı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:11
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Kocaman'dan Tudor'u kilitleyen taktik
Toplam 16
Yorum
Cetin SnTudor sizin hayraninizdim.Biz kompleksli insani tasiyamayiz,terim istisna.Bjk da da ayni cinsligi yaparsan,istersen şampiyon ol,yolcusunun
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Türkiye-Arnavutluk maçı Antalya'da
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Yorum
KAYSERİLİ AYHAN KADİR HAS DİYE BİR STATDA SAYIN YİTKİLİLERRRR.
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Otur 0
Toplam 93
Yorum
AZİZİN ADAMI BU HAKEMİ BİR DAHA GS MAÇLARINA TAYİN ETMESİNLER...
Kerim Frei'ın gol sevinci siyah-beyazlıları kızdırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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