Başakşehir yıldızlarını Almanya'ya götürmedi
Ligde pazartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de takımın önemli isimlerinden Emre Belözoğlu, Adebayor, Mossoro ve Da Costa, Hoffenheim maçı için Almanya'ya getirilmedi.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında yarın deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, Almanya'ya geldi.
Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Frankfurt kentine gelen Medipol Başakşehir kafilesi, otobüsle bir saat uzaklıktaki Hoffenheim kasabasında konaklayacağı otele hareket etti.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bir futbolcu, maçın oynanacağı Rhein-Neckar Arena'da bu akşam düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Basın toplantısının ardından turuncu-lacivertliler, statta yapacağı antrenmanla Hoffenheim maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kafilede önemli eksikler
Medipol Başakşehir'de, takımın önemli isimlerinden Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor, Marcio Mossoro ve Manuel da Costa, Almanya'ya getirilmedi.
Turuncu-lacivertli takımda Emre Belözoğlu ve Da Costa sakatlıkları, Adebayor ve Mossoro da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararıyla bu maçın kadrosuna dahil edilmedi.
Rhein-Neckar Arena'da TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Aleksei Eskov yönetecek.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:37
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G.Saray'dan derbi öncesi sessizlik kararı
Toplam 12
Yorum
Aslan Fenerin tek derdi germek olacak taraftar ve futbolcular bu tahrige kapilmamali isini yapmali o zaman fenerin sansi yok bjk maci ornek
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 17
Yorum
LANCELO TAKLİTLERİ Digiturk te annelerinin liginde ORJİNALİ ŞAMPİYONLAR LİGİ nde. İzlemeye ve taklit etmeye devam.
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Zaferin şifreleri
Toplam 51
Yorum
fbcan topun kıymetini bilin ileri çıkana kadar gs defansı yerleşsin. sonra bi ara pasta gomis i kaçırın sonrası gelir zaten.
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