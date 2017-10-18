Abdullah Avcı açıkladı
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın karşılaşacakları Alman temsilcisi Hoffenheim karşısında kazanarak, gruptaki iddialarını sürdürmek istediklerini söyledi.
Rakiplerine büyük saygı duyduklarının altını çizen Avcı, "Hoffenheim ile 118 yıllık çok uzun bir tarihi olmasına rağmen benzer yönlerimiz var. Biz 2007-2008 senesinde Süper Lig'de oynadık, onlar da 2008-2009'da Bundesliga'da oynadı. Onlar da biz de geçen sene liglerimizde kulüp tarihlerimizin en yüksek puanlarını aldık." değerlendirmesinde bulundu.
"Emre ve Da Costa'dan sonra Edin Visca"
Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu ve Manuel Da Costa'yı sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna almadıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı: "Emre ve Da Costa'nın sakatlıkları devam ediyor. Bugün buna hasta olan Edin Visca da eklendi. Edin'in durumu yarın belli olacak. Adebayor ve Mossoro da yeni sakatlıktan çıktıkları için kadroda değil. Onlarla birebir görüşmeler yaparak ve rakibe göre planımızı düşünerek böyle bir tasarrufumuz oldu. Bizim takımımız çok değerli bir takım. Birbirine yakın 22-23 oyuncumuz var. Her maça belirli bir plan ile hazırlanıyoruz. Yarın da tüm oyuncularımız takım için en iyisini yapmaya çalışacaktır." Avcı, bir Alman basın mensubunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılaşmayı izleyip izlemeyeceğini sorması üzerine ise, "Cumhurbaşkanımızın maçımızı izleyip izlemeyeceğini bilmiyorum.
Cumhurbaşkanımız bir futbol hayranıdır, sadece bizimle alakalı değil. Futbolu çok seviyor ama seyredip seyretmeyeceğini bilmiyorum. Aslında teknik bir soru sormanızı beklerdim." yanıtını verdi. Abdullah Avcı, Süper Lig'de başarılı olarak, her yıl Avrupa kupalarında yer almalarının kulübün bilinilirliği açısından da önem taşıdığını sözlerine ekledi.
GÖKHAN İNLER: "BU KADAR AZ PUANI HAK ETMEDİK"
Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncularından Gökhan İnler de yarın çok zorlu bir maça çıkacaklarını aktardı. Gökhan, Hoffenheim ile gruptaki gelecekleri açısından zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Biz ve Hoffenheim, oyun kalitemiz doğrultusunda puanlar alamadık. Bu kadar az puanı hak etmedik. Yarın iyi bir maç olacak. Bunun için takım olarak iyi hazırlandık." dedi. .
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:36
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Londra'dan kovuldu!
Toplam 12
Yorum
CDTRF TS a bedeli oldu zaten...on numara takım yönetilememekten 11.sırada. Bedel ödedi zaten TS.
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Beşiktaş prim zengini
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Hepsine feda olsun primler. Ama artık lige konsantre olalım. GS ile 8 puan fark var aramızda. Bu kadar avans yeter, hadi beyler..
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Sercan Yıldırım ameliyat olacak
Toplam 1
Yorum
Cenk gibi olabilirdi Az iyi oynayıp ne oldum diyen ve daha 20'li yaşlarında düşüşe geçen klasik Türk futbolcusunun güzel bir örneği. Geçmiş olsun.
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