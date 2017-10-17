 37’lik Emre UEFA’da manşet – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    37’lik Emre UEFA’da manşet

    37’lik Emre UEFA’da manşet
    Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, pas istatistiği ile Avrupa Ligi'ne şimdiden damga vurdu. 37 yaşındaki tecrübeli maestro, golsüz biten Ludogorets ve 2-1 yenildikleri Braga maçlarında forma giyerken 187 ile en çok isabetli pas atan oyuncu oldu. Avrupa Ligi'nin resmi hesabı bu istatistiği takipçileriyle paylaştı. Deneyimli yıldız, Braga maçında şık bir frikik golüne imza atmıştı.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:15
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