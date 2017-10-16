 Başakşehir'e Rus hakem – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    'e Rus hakem

    Başakşehir'e Rus hakem

    UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden Medipol 'in, Almanya'nın Hoffenheim takımıyla deplasmanda oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.

    Almanya'nın Sinsheim kentindeki Rhein-Neckar-Arena'da 19 Ekim Perşembe günü saat 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Eskov yönetecek.

    Eskov'un yardımcılığını Dmitri Mosyakin ve Igor Demeshko yapacak. Valeri Danchenko'un 4. hakem olarak görev alacağı mücadelenin ilave yardımcı hakemleri ise Mikhail Vilkov ve Vladimir Moskalev olacak.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:30
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