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hattrick Sayın Fikret Orman sağolsun böyle uygun gördüler !
hattrick Öyle bir lüksümüz olmadığına göre Negroyu kazanmaktan başka seçeneğimiz yok ! Bu futbolcuyu alan şu anda çok pişman mıdır dersiniz ?
Adebayor açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.